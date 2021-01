Das Gesundheitsunternehmen Rapid Nutrition hat sich weitere finanzielle Mittel gesichert. Im Rahmen einer Wandelanleihe hat sich die Schweizer Investmentgesellschaft Nice & Green verpflichtet, in den nächsten 24 Monaten insgesamt eine Million US-Dollar in die Firma zu investieren. Das Geld werde für die Beschleunigung der Wachstumsstrategie verwendet, teilte Rapid Nutrition am Donnerstag mit.