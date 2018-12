Realstone Development bestimmt Immobilien zum Verkauf

Der Fonds könne damit seine strategischen Projekte selbst finanzieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Neubau in Arsenaux werde in der zweiten Jahreshälfte 2019 fertiggestellt. Der Baustart der Etappen A und C in Horgen und des Projektes in Gland erfolgten im Laufe des kommenden Jahres. Der Baubeginn für die Projekte in Rheinfelden und die Etappe B in Horgen sei für 2021 vorgesehen.

Nach Abschluss aller Bauvorhaben will der Fonds regelmässig eine Dividende in Höhe von 3,50 Franken pro Anteil auszuschütten. Dazu sollen "gegebenenfalls erzielte Kapitalgewinne beim Verkauf von Immobilien" kommen.

tp/cf

(AWP)