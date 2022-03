Realstone mit Fortschritt bei strategischer Neuausrichtung auf Wohnimmobilien

Hierzu soll das Portfolio im laufenden Jahr um 226 neue Wohnungen insbesondere in Horgen Oberdorf erweitert werden, teilt der Fonds am Mittwoch mit. Die Bauarbeiten hätten bereits begonnen. Zudem soll das Gewerbeimmobilienportfolio durch gezielte Verkäufe aufgewertet werden. Die Erlöse sollen in Wohnimmobilienprojekte reinvestiert werden - wie der jüngste Verkauf im Dezember einer Immobilie in Baar (ZG), der zur Finanzierung des oben beschriebenen Wohnprojekts in Horgen genutzt werde.

Zudem will Realstone neue Wohnliegenschaften entwickeln. Neben den geplanten neuen 226 Wohnungen habe man für weitere Projekte Baubewilligungen erhalten - die Arbeiten hätten teils im Januar bereits begonnen.

dm/rw

(AWP)