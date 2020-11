Realstone Swiss Property steigert Mieteinnahmen im 1. Halbjahr

Der Westschweizer Immobilienfonds Realstone Swiss Property hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/21 (per Ende September) zugelegt. Die Mieteinnahmen kletterten um 5,7 Prozent nach oben, die Mietausfallrate sank auf noch 4,7 Prozent von 5,7 Prozent per 31. März 2020, wie der Fonds am Montagabend bekannt gab. Das Netto-Halbjahresergebnis belief sich auf 12,9 Millionen, was einem Anstieg von 10,9 Prozent gegenüber dem 30. September 2019 entspreche.