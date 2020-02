Reckitt Benckiser schreibt wegen milliardenschwerer Abschreibung Verlust

Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser ist 2019 wegen milliardenschwerer Wertminderungen in seinem Babynahrungsgeschäft deutlich in die Verlustzone gerutscht. Der Fehlbetrag im fortzuführenden Geschäft habe 2,8 Milliarden britische Pfund (rund 3,3 Milliarden Euro) betragen, teilte Reckitt Benckiser am Donnerstag in London mit. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen mit Marken wie Clearasil, Kukident oder Calgon noch einen Gewinn von 2,2 Milliarden Pfund ausgewiesen.