Reckitt hebt nach starkem Geschäft mit Babynahrung Ziele an

Gute Geschäfte im ersten Halbjahr stimmen den Konsumgüterkonzern Reckitt optimistischer für das laufende Jahr. Auf vergleichbarer Basis will der Konzern nun eine Umsatzsteigerung von 5 bis 8 Prozent erreichen, wie er am Mittwoch in London mitteilte. Zuvor war Reckitt nur von einem Plus von 1 bis 4 Prozent ausgegangen. Die Aktie legte um bis zu sieben Prozent zu. Zuletzt lagen sie mit einem Plus von fünf Prozent immer noch an der Spitze des europäischen Auswahlindex Stoxx Europe 50 .