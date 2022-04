Reckitt profitiert von US-Babynahrungsgeschäft - Inflation belastet

Der Konsumgüterkonzern Reckitt ist mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. So stieg der Umsatz im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis um 5,6 Prozent auf 3,4 Milliarden britische Pfund (rund 4,1 Mrd Franken), wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte. Darin ausgeklammert sind Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen. Das Wachstum fiel damit deutlich stärker aus, als von Analysten zuvor erwartet. Nominal verzeichnete Reckitt einen Rückgang von 2,3 Prozent. Allerdings hatte der Konzern im September vergangenen Jahres unter anderem sein chinesisches Geschäft mit Babynahrung verkauft, dessen Umsätze nun herausfielen. Mit Blick auf 2022 wird das Unternehmen für den Umsatz etwas optimistischer, für die Marge aber etwas vorsichtiger.