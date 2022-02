Die dänische Reederei Maersk baut ihr Transportgeschäft an Land durch eine Übernahme weiter aus. Für 1,68 Milliarden US-Dollar (1,47 Mrd Euro) werde Pilot Freight Services übernommen, teilte Maersk am Mittwoch in Kopenhagen mit. Das US-amerikanische Unternehmen bietet Logistik vor allem für grosse, unhandliche Waren von der sogenannten ersten bis zur letzten Meile an, also von der Bestellung der Ware bis zur Lieferung.