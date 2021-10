Regen vermasselt den Imkern ihre Honigernte

Deutschlands Imker haben in diesem Jahr deutlich weniger Honig geerntet als in den Vorjahren. Im Schnitt brachte es jedes Bienenvolk auf insgesamt 28,3 Kilo und damit 5,5 Kilo weniger als im Gesamtjahr 2020, wie der Deutsche Imkerbund am Dienstag in Wachtberg mitteilte. Verglichen mit 2019 waren die Einbussen ähnlich, im Vergleich zu 2018 war es sogar ein Minus von 10,5 Kilo.