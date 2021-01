Reichweite von Zeitschriften trotz Corona-Effekten rückläufig

Trotz einer gestiegenen Nachfrage im Corona-Frühjahr 2020 ist die Reichweite von gedruckten Zeitschriften und Wochenzeitungen samt E-Papern in Deutschland rückläufig. Nach der am Mittwoch in Frankfurt am Main veröffentlichten Erhebung der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (Agma) nutzen 54,9 Millionen Leser ab 14 Jahren Magazine und Wochenzeitungen. Das entspreche einem Anteil von 77,7 Prozent der Altersgruppe. Auf Zeitschriftentitel entfallen 53,2 Millionen Leser (75,3 Prozent). Das reichweitenstärkste Segment bleiben die TV-Programmzeitschriften.