Reifenhersteller Pirelli will 2022 Umsatz steigern

Der italienische Reifenhersteller Pirelli will im laufenden Jahr weiter zulegen. Für 2022 peilt das Management ein Umsatzwachstum auf 5,6 bis 5,7 Milliarden Euro an, wie der Konzern am Mittwochabend in Mailand mitteilte. Analysten hatten zuletzt im Schnitt mit 5,6 Milliarden gerechnet.