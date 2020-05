Reisedetailhändler Dufry leidet massiv unter Coronakrise

(Ausführliche Fassung mit Börsenschlusskurs) - Kaum ein an der hiesigen Börse kotiertes Unternehmen ist stärker von der globalen Corona-Pandemie betroffen als der Reisedetailhändler Dufry. So brachen im Monat April durch die Lahmlegung des internationalen Reiseverkehrs 94 Prozent der Umsätze weg, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.