Reisezahlen am BER legen zu - Nachfrage bleibt aber verhalten

Am Hauptstadtflughafen BER bleibt die Nachfrage zu Beginn des neuen Jahres verhalten - im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Passagierzahlen aber deutlich erhöht. Rund 786 000 Fluggäste starteten und landeten in Schönefeld im Januar, wie die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) am Freitag mitteilte. Das waren demnach etwa 300 000 Passagiere weniger als im Dezember. Im Vergleich zum Januar 2021 habe sich die Nachfrage damit aber mehr als verdreifacht.