Der neue CCO war bis anhin beim Pharmaunternehmen Bristol-Myers Squibb in den Bereichen Marketing, Market Access und Produktentwicklung tätig. "Ich freue mich sehr, dass Chris zu einer Zeit zu uns kommt, in der wir die nächsten Schritte zur Vorbereitung der Kommerzialisierung von RLF-100(TM) planen und durchführen," sagte Raghuram Selvaraju, Verwaltungsratspräsident von Relief, in der Mitteilung.

