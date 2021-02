Relief legt erste Ergebnisse zu Covid-Kandidaten vor - Aktie sackt ab

Eine positive Wirkung habe Zyesami (Aviptadil, davor RLF-100) auf die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus gehabt, heisst es in der Mitteilung.

Noch keine Daten könnte man zur Erholung der Ateminsuffizienz geben, die an sich das Hauptziel der Studie ist. Zudem geht aus der Mitteilung hervor, dass es zwei Todesfälle in der Studie gab: In beiden Fällen kam es den Angaben zufolge zu Bluthochdruck, der in beiden Fällen mehr als eine Woche nach der Behandlung auftrat. Ein Patient befand sich in der Zyesami-Gruppe, der andere in der Placebo-Gruppe.

An der Börse ist der Kurs in einer ersten Reaktion um mehr als die Hälfte eingebrochen und weist aktuell noch ein Minus von 42 Prozent auf.

