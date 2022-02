Relief-Partner Acer erhält Patent für Verwendungsmethoden von ACER-001

So hab das US-Patent- und Markenamt (USPTO) ein neues Patent für bestimmte Ansprüche im Zusammenhang mit ACER-001 (Natriumphenylbutyrat) erteilt, teilte Relief am Dienstag mit. So umfasse das Patent insbesondere Ansprüche auf Verwendungsmethoden im Zusammenhang mit der Dosierungsformulierung von ACER-001 zur oralen Verabreichung als mögliche Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen (UCD) und der Ahornsirup-Urin-Krankheit (MSUD).

Diese Ansprüche kommen zu dem bereits im Oktober erteilten Patent hinzu, das Ansprüche auf die pharmazeutische Zusammensetzung von ACER-001 abdeckt. Beide Patente haben ein Ablaufdatum im Jahr 2036.

Der Zulassungsantrag (NDA) von Acer Therapeutics für ACER-001 zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen wird laut Relief derzeit von der US-Gesundheitsbehörde FDA bearbeitet, wobei der 5. Juni 2022 als Zieltermin für den Entscheid (PDUFA) gilt.

hr/kw

(AWP)