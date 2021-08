Relief-Partner NRx hofft auf "Breakthrough"-Status für Covid-Behandlung

Gleichzeitig wartet NRx mit weiteren klinischen Daten zu seinem Mittel auf. Das Unternehmen teilte mit, dass es in seiner Phase-IIb/III-Studie nach einigen Tagen der Behandlung eine verbesserte Sauerstoffversorgung des Blutes beobachtet habe, was für eine Verbesserung der Lungenfunktion spreche. In der Pressemitteilung wird ein signifikanter Unterschied, sowohl klinisch als auch statistisch, im Verhältnis zur Atemnot erwähnt.

"Wir sind zuversichtlich, dass diese neuen Erkenntnisse (...) unseren Antrag auf einen Durchbruch bei der FDA unterstützen", wird Jonathan Javitt, Präsident und CEO von Nrx, in der Mitteilung zitiert.

