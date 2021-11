Relief Therapeutics ernennt Nermeen Varawalla zur neuen Chief Medical Officer

Varawalla bringe langjähriges Know-how in den Bereichen klinische Studien und medizinische Themen mit in die Geschäftsleitung ein, heisst es weiter. Sie habe in verschiedenen Firmen klinische Entwicklungsprogramme geleitet und Arzneimittel bis zur Markteinführung begleitet. Zuletzt war sie bei Atlantic Healthcare tätig, einem auf Medikamenten zur Behandlung von Darmerkrankungen spezialisierten Pharmaunternehmen.

Weiter hat Relief Marco Marotta zum Chief Business Officer und Jeremy Meinen zum Chief Accounting Officer ernannt. Marotta stiess mit der in diesem Jahr vollzogenen Übernahme von APR Applied Pharma Research zu den Genfern. Er sei für die Geschäftsentwicklung, einschliesslich den strategischen Partnerschaften, von Relief verantwortlich, heisst es. Jeremy Meinen war zuletzt im Finanzbereich des Unternehmens tätig.

