Relief Therapeutics schlägt Jonathan Javitt zur Wahl in VR vor

Das Biotechunternehmen habe RLF-100 (Aviptadil) von Mondo Biotech erworben, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Der Kandidat verfüge über den Status Investigational New Drug (IND) der US-Gesundheitsbehörde FDA und deren europäischem Pendant EMA. Dieser Status helfe, um in der klinischen Erprobung voranzukommen.

Zudem hätten beide Behörden RLF-100 den Orphan-Drug-Status in der Behandlung des akuten Atemnotsyndroms (ARDS) bei Patienten erteilt, die mit dem COVID-19-Coronavirus infiziert sind. ARDS ist die Haupttodesursache bei Patienten, die einer COVID-19-Infektion erliegen.

hr/rw

(AWP)