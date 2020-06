Relief Therapeutics startet erste Patientenversuche mit möglichem Covid-Mittel

Das Biotechnologieunternehmen Relief Therapeutics macht bei der Entwicklung eines Mittels zur Behandlung von Atembeschwerden bei Covid-19 Patienten einen Schritt vorwärts. Der Wirkstoff RLF-100 wird im Rahmen einer klinischen Studie an einer Universität in Miami erstmals Patienten verabreicht, wie Relief Therapeutics am Dienstag mitteilte.