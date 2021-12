Repower beruft zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder

Für den Geschäftsbereich "Produktion & Netz" kommt "spätestens am 1. Juli 2022" Michael Roth, wie die Bündner Gesellschaft am Montag mitteilte. Den Geschäftsbereich "Trading & IT" wird zudem Dario Castagnoli ab dem 1. Juni führen.

Roth verfüge über 18 Jahre Erfahrung in der Energiebranche, heisst es. Seit 2013 ist er Direktor der Engadiner Kraftwerke. Ausserdem ist er Geschäftsführer des Gemeinschaftskraftwerks Inn, einem neuen Laufwasserkraftwerk im Grenzgebiet Schweiz/Österreich. Zuvor war Roth als "Head of Production & Trading" beim Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) tätig.

Castagnoli arbeite derweil seit 20 Jahren in der Energiebranche. Seit 2015 ist er Geschäftsleitungsmitglied beim international tätigen Energieunternehmen Nexus Energia. Zuvor war Castagnoli unter anderem bei Vattenfall Energy Trading und bei RWE Supply & Trading tätig und hat fast sechs Jahre bei ABB in Baden gearbeitet.

Im Herbst 2021 hatte der damalige Chief Operating Officer Samuel Bontadelli Repower verlassen. Er wollte nach 18 Jahren bei Repower eine neue berufliche Herausforderung annehmen.

