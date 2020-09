Reuters: Fusion mit CS nicht auf Tagesordnung von UBS-Strategiesitzung

Das sagte ein Insider am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Es könnte aber bei dem Treffen der UBS-Spitze in Wolfsberg nahe an der Grenze zu Deutschland, an dem einige Verwaltungsratsmitglieder wegen der Coronavirus-Einschränkungen virtuell teilnehmen werden, dennoch angesprochen werden.

Mitarbeiter unter UBS-Präsident Axel Weber hätten in den vergangenen Monaten die Möglichkeit einer Fusion mit dem Rivalen durchgespielt, sagte eine mit der Sache vertraute Person. Richtig an Schwung gewonnen habe die Idee aber wohl nie.

Ein Medienbericht über Pläne für eine Fusion von UBS und Credit Suisse hatte zu Wochenbeginn Spekulationen losgetreten, ob ein Deal der beiden grössten Schweizer Banken ernsthaft erwogen werde.

Ein Zusammengehen von UBS und Credit Suisse birgt dem Insider zufolge Risiken. In der Schweiz müssten Privatkundengeschäft und Investmentbank des fusionierten Instituts wegen eines zu hohen Marktanteils zurückgeschraubt werden. Und die Vermögensverwaltung dürfte Kunden verlieren.

Auch dürfte eine Verbindung der zwei grössten Geldhäusern des Landes - beide Riesen in der globalen Betreuung von reichen Kunden - wohl zu Problemen mit den "Too-Big-to-fail"-Regeln führen.

Sowohl UBS als auch Credit Suisse lehnten eine Stellungnahme zu der Sache ab.

