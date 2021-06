Reyl: EZB und Finma genehmigen Partnerschaft mit Intesa Sanpaolo

EZB und Finma hätten die vergangenen Herbst angekündigte, strategische Partnerschaft der Intesa-Privatbankentochter Fideuram und von Reyl genehmigt, teilten die Genfer am Montag mit. Im Rahmen der Transaktion wird Fideuram ihre Schweizer Tochter Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval (ISPBM) in die Reyl-Gruppe einbringen. Zugleich kontrolliert Fideuram künftig 69 Prozent des Reyl-Kapitals.

Aus Reyl und der ISPBM entsteht eine Privatbank mit 400 Beschäftigten, verwalteten Vermögen von knapp 25 Milliarden Franken und einem regulatorischen Eigenkapital von 250 Millionen Franken. Der Sitz soll in Genf bleiben und der rechtliche Zusammenschluss bis zum Jahresende unter Dach und Fach gebracht werden. Ausserdem wollen die beiden Parteien en ein neues Logo präsentieren, das die jeweiligen Marken vereine, heisst es.

In der Partnerschaft mit Reyl könne Fideuram, und damit auch Intesa Sanpaolo, ihre Aktivitäten in der internationalen Vermögensverwaltung ausbauen, heisst es weiter. Reyl wiederum werde künftig zu einer "bedeutenden internationalen" Bankengruppe angehören. Dabei werden die Partner François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian und Lorenzo Rocco di Torrepadula zusammen einen Anteil von 31 Prozent an der neu zusammengesetzten Bank behalten.

