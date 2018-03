Richemont-Beteiligung Yoox Net-a-Porter erzielt 2017 mehr Umsatz - Marge sinkt

Das operative Ergebnis EBITDA von Yoox Net-a-Porter (YNAP) ist bereinigt um die Kosten im Zusammenhang mit Aktien-Optionsplänen zwar noch um knapp 9% auf 169 Mio EUR angestiegen, höhere Abschreibungen liessen aber den bereinigten operativen Gewinn um gut 8% auf 89,4 Mio und die entsprechende Marge auf 4,3% von zuvor 5,2% zurückfallen.

Das Reinergebnis rutschte von höheren Finanzierungskosten belastet auf 68,1 Mio von 93,7 Mio ab. Immerhin konnten die tieferen Steuern den Ergebnisrückgang leicht abfedern, wie YNAP berichtet.

Wie bereits seit Mitte Januar bekannt, wuchs der Umsatz im Berichtsjahr um 12% auf 2,1 Mrd EUR. Organisch, also Währungs- und Akquisitionseffekte ausgenommen, nahm der Umsatz gar um 17% zu. Alle Geschäftsfelder und Regionen seien solide gewachsen, hiess es dazu. Am stärksten legte das Geschäft in Asien-Pazifik (+22% in LW) zu.

Die Anzahl der Bestellungen erhöhte sich auf 9,5 Millionen von 8,4 Millionen, heisst es weiter. Dabei nahm allerdings der durchschnittliche Bestellwert auf 328 EUR von 334 EUR ab, was mit ungünstigen Wechselkursentwicklungen begründet wird. Die Zahl ihrer aktiven Kunden gibt Yoox Net-a-Porter mit 3,1 Millionen (VJ 2,9 Mio) an.

Im Ausblick zielt YNAP im Geschäftsjahr 2018 auf weiteres organisches Umsatzwachstum im Bereich von 17 bis 20% ab. Dabei soll sich die EBITDA-Marge um 30 bis 70 Basispunkte verbessern und die Kapitalauslagen im Bereich von 170 bis 180 Mio EUR bewegen.

