Richemont ernennt Philippe Fortunato zum neuen Leiter Fashion & Accessories

Richemont hat den früheren Givenchy-Chef Philippe Fortunato nun auch offiziell zum neuen Leiter des Bereichs Fashion & Accessories berufen. Er wird seine neue Aufgabe per 1. September übernehmen, wie der Luxusgüterkonzern am Freitag mitteilte. Fortunato berichtet direkt an Unternehmenschef Jérôme Lambert, wie es weiter heisst.