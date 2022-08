Richemont stellt sich gegen Zuwahl des Bluebell-Kandidaten

(Meldung ergänzt mit Stellungnahme von Richemont-Verwaltungsratspräsient Johann Rupert) - Der Verwaltungsrat des Uhren- und Schmuckkonzerns Richemont will keinen Vertreter des aktivistischen Investors Bluebell Capital in das Gremium aufnehmen. Nach sorgfältiger Abwägung werde den Aktionärinnen und Aktionären empfohlen, an der Generalversammlung vom 7. September gegen die Zuwahl des von Bluebell vorgeschlagenen Kandidaten zu stimmen, heisst es in der am Montag publizierten Einladung.