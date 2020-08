Richemont will handelbare Optionsscheine an Aktionäre ausgeben

Der Luxusgüterkonzern Richemont plant ein Treueprogramm für Aktionärs und will handelbare Optionsscheine ausschütten. Damit will das Management Liquidität im Unternehmen halten und gleichzeitig den Anteilseignern eine Möglichkeit bieten, von einer erwarteten zukünftigen Besserung der Lage profitieren zu können, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.