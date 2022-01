Rieter-Aktien nach Umsatzahlen stark gefragt

Die Aktien von Rieter zählen am Mittwoch nach starken Eckzahlen zu den grössten Gewinnern. Der Spinnereimaschinenhersteller hat in den letzten Monaten von einer rasanten Markterholung profitiert und zog ein gut dreimal so hohes Bestellungsvolumen an Land wie im Vorjahr. Zudem stieg der Umsatz um kräftige 69 Prozent.