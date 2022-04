Rieter schliesst Übernahme von drei Saurer-Geschäften ab

Der Spinnereimaschinenhersteller Rieter hat die im vergangenen August angekündigte Übernahme von drei Saurer-Geschäften abgeschlossen. Per 1. April habe Rieter nun noch das Geschäft mit automatischen Spulmaschinen am Standort im deutschen Übach-Palenberg übernommen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.