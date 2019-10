Rieter hat an der Internationalen Textilmaschinen-Ausstellung ITMA in Barcelona mit der ägyptischen Cotton & Textile Industries Holding Verträge über sieben Projekte geschlossen. Das Auftragsvolumen beträgt insgesamt rund 180 Millionen Schweizer Franken, wie der Textilmaschinenhersteller aus Winterthur am Montagabend mitteilte.