Rieter-VR This Schneider tritt zurück

Beim Spinnereimaschinenhersteller Rieter kommt es zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. This Schneider wird das Gremium nach der Generalversammlung im kommenden Jahr verlassen. Neu schlägt der Verwaltungsrat Sarah Kreienbühl und Daniel Grieder zur Wahl in den Verwaltungsrat vor, wie Rieter am Mittwochabend mitteilte.