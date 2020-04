Ringier Axel Springer Romandie mit neu aufgestellter Geschäftsleitung

Das Medienunternehmen Ringier Axel Springer Schweiz stellt sich in der Westschweiz neu auf. Nachdem der Geschäftsführer Daniel Pillard Ende April in Pension geht, wird das Unternehmen in der Romandie ab dem 1. Mai von einem Geschäftsleitungsgremium geleitet, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte.