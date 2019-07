Ringier Axel Springer Schweiz kauft Plattform für digitale Rechtsberatung

Ringier Axel Springer Schweiz beteilige sich mittels Aktienkauf und einer Kapitalerhöhung als Aktionärin an der 2017 gegründeten Zürcher Firma, teilte das Zeitschriftenhaus am Donnerstag in einem Communiqué mit. Die Mehrheit und Kontrolle werde in mehreren Schritten übernommen. Angaben zum Kaufpreis oder zur Höhe der Beteiligung machte Ringier Axel Springer Schweiz nicht.

Digitalcounsels gehöre den Gründern Dominic Rogger, Matthias Isler und Muriel Völkle. Die Firma beschäftige 4 Mitarbeiter, die alle an Bord blieben, erklärte ein Sprecher auf Anfrage.

Mit dieser Beteiligung werde der "Beobachter" neben Guider.ch, dem digitalen Rechtsberater für alle Lebenslagen, das Angebot in der digitalen Beratung weiter ausbauen, hiess es weiter. Auf der Anwaltsplattform Digitalcounsels könnten Rechtssuchende ihr Anliegen schildern und kostenlos verbindliche Offerten aus dem Netzwerk von unabhängigen Schweizer Anwälten erhalten.

Das bisherige Anwaltsnetzwerk des "Beobachters" werde in das Netzwerk von Digitalcounsels überführt. Im Zuge der Investition und der engen Kooperation werde der Auftritt von Digitalcounsels neu gestaltet und fortan in Kombination mit der Marke des "Beobachters" auftreten, schrieb Ringier Axel Springer Schweiz.

jb/kw

(AWP)