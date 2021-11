Ringier lanciert neues Magazin - nur in Printform

Es sei eine Zeitschrift mit "den Besten" aus Kunst, Kultur, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Mode, Musik und Sport, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Abgedruckt werden ausschliesslich die Aussagen der Interviewpartnerinnen und -partner in Form von Gesprächen, Interviews oder Zeichnungen.

So werden in der ersten Ausgabe etwa ein Gespräch zwischen Kulturminister Alain Berset und dem Musiker Stephan Eicher sowie eines zwischen dem Kunstsammler Michael Ringier und dem Künstler Urs Fischer gezeigt.

"Bekenntnis zu Tiefe"

Zudem erscheint das Magazin nur in Printform "auf hochwertigem Papier und in grossem Format". Das Magazin sei in Zeiten von Social Media und Digitalisierung ein Bekenntnis zu Print und Tiefe, heisst es in der Mitteilung.

"Interview by Ringier" wird in einer Auflage von 130'000 Exemplaren gedruckt. Die erste Ausgabe erscheint am 12. November. Für die Abonnentinnen und Abonnenten von "Bilanz" und "Schweizer Illustrierte" wird das neue Magazin gratis dazu geliefert. Für alle anderen ist es am Kiosk erhältlich.

(AWP)