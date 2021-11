Rivian starten fulminant in den Handel

Starkes Börsendebut für Rivian : Die Papiere des US-Elektroautoentwicklers starteten am Mittwoch zum Kurs von 106,75 Euro in ihren ersten Handelstag. Gemessen am Ausgabepreis von 78 Dollar war dies ein Aufschlag von fast 37 Prozent. In der Spitze ging es bis auf etwas über 119 Dollar hinauf, zuletzt kosteten sie gut 112 Dollar.