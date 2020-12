Roche beteiligt sich an Startup Noema Pharma

Das Basler Biotech-Startup Noema Pharma hat bei Investoren in einer Serie-A-Finanzierung über 50 Millionen Euro aufgenommen. Das Geld soll für die klinische Entwicklung von vier Medikamente-Kandidaten verwendet werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Auch der Pharmariese Roche erwirbt dabei eine Beteiligung an Noema - im Tausch gegen Rechte an den vier Medikamentenkandidaten, wie es weiter hiess.