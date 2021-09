Roche betont an Investorentag Stärke der gut gefüllten Pipeline

Der Pharmakonzern Roche feuert aus allen Zylindern. Das zumindest ist das Bild, das Pharma-Chef Bill Anderson am Investorentag von dem Konzern zeichnet. So habe man alleine in der ersten Jahreshälfte 18 Medikamente entweder in einer Phase-III-Studie oder der Zulassungsphase gehabt, erklärte der Manager am Dienstag.