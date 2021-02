Roche bleibt nach Corona-Jahr 2020 vorsichtig beim Ausblick

Das hat sich denn auch auf den Konzernumsatz niedergeschlagen, der 2020 bei 58,3 Milliarden Franken zu liegen kam, ein Minus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie Roche am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen legten die Verkäufe um 1 Prozent zu und lagen damit noch knapp im Rahmen der Zielsetzung des Roche-Managements.

Für die grösserer Pharmasparte gingen die Umsätze 2020 auf 44,5 Milliarden Franken zurück. Das war ein Minus von 8 Prozent. "Die Patienten hatten Angst, das Haus zu verlassen", so Roche CEO Severin Schwan in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Entsprechend hätten viele ihre Arztbesuche verschoben. Zudem haben Krankenhäuser gerade in der ersten Welle ihre Betten vornehmlich für Corona-Patienten freigehalten. Das hat sich entsprechend auf den Absatz verschiedener Medikamente ausgewirkt.

Blockbuster setzen Pharmasparte zu

Hinzu kommt die anhaltende Umsatzerosion der altgedienten Blockbuster MabThera/Rituxan, Avastin und Herceptin. Ihre Patente sind abgelaufen und die Umsätze werden seit Jahren durch Nachahmerprodukte belastet - so auch 2020. Für das Gesamtjahr beziffert Roche die Umsatzerosion durch Biosimilars auf mehr als 5 Milliarden Franken. Zuletzt war das Management noch von 4,7 Milliarden ausgegangen. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte die weltweite Erosion bei etwa 4,6 Milliarden zu liegen kommen, stellt Schwan in Aussicht.

Auf der Positiv-Seite vermerkt der Pharmakonzern, dass die Umsätze mit den neueren Mitteln wie Ocrevus bei multipler Sklerose, dem Bluter-Mittel Hemlibra oder auch dem Immun-Therapeutikum Tecentriq anhaltend stark waren.

Diagnostics-Sparte glänzt

Derweil hat die Diagnostics-Sparte von den Corona-Bemühungen profitiert und mit den zahlreichen Corona-Tests nicht nur einen generell wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Virus geleistet. Auch der Konzern profitierte davon. So stieg der Umsatz der Sparte 2020 um 6 Prozent, zu konstanten Wechselkursen lag das Plus sogar bei 14 Prozent auf 21,5 Milliarden Franken.

Im Gesamtjahr 2020 habe die Sparte 15 neue Produkte für die Covid-19-Diagnostic eingeführt. Damit konnte der Umsatzrückgang in der Routinediagnostik mehr als ausgeglichen werden. Schwan geht denn auch davon aus, dass die starke Nachfrage nach den Tests vorerst weiter anhalten werde.

"Langfristig gehe ich davon aus, dass die Diagnostik insgesamt einen neuen, wichtigeren Stellenwert haben wird", zeigt sich der Manager überzeugt.

Erwartungen knapp verfehlt

Den Konzerngewinn beziffert Roche mit 15,1 Milliarden Franken (Vorjahr: 14,1 Mrd). Das Plus begründet der Konzern mit geringeren Goodwill-Wertberichtigungen gegenüber dem Vorjahr. Das operative Kernergebnis, das Analysten als Richtgrösse nutzen, fiel um 4 Prozent.

Mit den ausgewiesenen Zahlen hat Roche den jeweiligen AWP-Konsens ausser beim Umsatz der Diagnostic-Sparte leicht verfehlt.

Für das neue Geschäftsjahr 2021 bleibt Roche sehr vorsichtig. So strebt der Konzern zu konstanten Wechselkursen ein Verkaufswachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich an. Das Wachstum des Kerngewinns je Titel soll dabei weitgehend dem Verkaufswachstum entsprechen. Ausserdem ist die Gruppe weiter bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen.

Für 2020 schlägt Roche eine Ausschüttung von 9,10 Franken vor nach 9,00 Franken im Vorjahr.

hr/gab

(AWP)