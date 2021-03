Roche: Cobas-Tests für HIV- und HCV-Diagnostik erhalten WHO-Präqualifikation

Ein verbesserter Zugang zu diagnostischen Tests und zur Überwachung von HIV und Hepatitis-C-Virus (HCV) biete Patienten, die in abgelegenen Gebieten leben, eine breitere, zuverlässige Versorgung, so Roche in der Mitteilung weiter.

So könne der Cobas-HIV-1-Test in Verbindung mit der neuartigen Cobas Plasma Separation Card verwendet werden, um getrocknete Plasma-Spot-Proben zu verarbeiten, die in abgelegenen Gebieten gesammelt wurden, wo der Zugang zu Testeinrichtungen schwierig sein könne.

hr/kw

(AWP)