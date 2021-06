Roche: Daten untermauern Wirksamkeit von SMA-Mittel Evrysdi

Der Pharmakonzern Roche wird erste Daten aus zwei weiteren Studien mit seinem SMA-Mittel Evrysdi (Risdiplam) an einer Konferenz präsentieren. In beiden Programmen wurde die Wirksamkeit des Mittels in der Behandlung von Patienten mit Spinaler Muskelatrophie (SMA) untermauert, wie der Konzern am Freitag mitteilte.