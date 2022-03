Roche erhält EU-Zulassungsempfehlung für Lymphom-Therapie Polivy

Roche könnte schon bald die EU-Zulassung für Polivy erhalten. Am Freitag hat der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) die Zulassung der Therapie in Kombination mit MabThera plus Cyclophosphamid, Doxorubicin und Prednison als Erstlinientherapie für Patienten mit einer bestimmten Form von Lymphkrebs empfohlen.