Roche erhält in Kanada Zulassung für Krebstherapie Phesgo

Roche hat für seine Kombinationstherapie Phesgo in Kanada die Zulassung erhalten. Die Therapie setzt sich aus Perjeta (Pertuzumab) und Herceptin (Trastuzumab) zusammen und wird in Kombination mit Docetaxel eingesetzt. Behandelt werden damit Patientinnen mit HER2-positivem metastasierendem Brustkrebs (MBC), die keine vorherige Anti-HER2-Therapie oder Chemotherapie für die metastasierende Erkrankung erhalten haben, wie Roche Kanada am Dienstag mitteilte.