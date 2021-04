Roche erhält positive CHMP-Empfehlung für Venclyxto-Kombinationen

Angesichts dieser Empfehlung werde die Europäischen Kommission in naher Zukunft eine endgültige Entscheidung über die Zulassung von Venclyxto bei bestimmten Patienten mit unbehandelter AML treffen, heisst es in einer Medienmitteilung von Roche am Freitag.

Diese CHMP-Empfehlung folgt laut Mitteilung der kürzlich erteilten vollständigen Zulassung der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA für Venclexta (Venetoclax) in Kombination mit Azacitidin oder Decitabin oder niedrig dosiertem Cytarabin für die Behandlung von neu diagnostizierter AML bei Erwachsenen, die 75 Jahre oder älter sind oder Komorbiditäten aufweisen, die eine intensive Induktionschemotherapie ausschliessen.

Venclexta/Venclyxto ist in den USA und der EU auch bereits in anderen Kombinationen zur Behandlung bestimmter Formen von Leukämie zugelassen. Es wird von AbbVie und Roche gemeinsam entwickelt. In den USA wird es von AbbVie zusammen mit der Roche-Tochter Genentech unter dem Markennamen Venclexta vermarktet und von AbbVie ausserhalb der USA.

hr/mk

(AWP)