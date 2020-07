Roche erhält Schweizer Zulassung, FDA-Status und meldet Blueprint-Kooperation

(Meldung um weitere Details, Analystenkommentar und Aktienkurs ergänzt) - Mit einer Vielzahl unterschiedlicher Meldungen macht der Pharmakonzern Roche am Dienstag von sich reden. So hat der Konzern in der Schweiz vom Heilmittelinstitut Swissmedic die Zulassung für Enspryng (Satralizumab) zur Behandlung einer neuroentzündlichen Erkrankung erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde hat zudem dem Kandidaten Mosunetuzumab den Status Therapiedurchbruch erteilt. Und in der Krebsforschung ist Roche eine Kollaboration eingegangen.