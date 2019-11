Roche erhält von EMA positive Empfehlungen für Polivy und Kadcyla

(Ausführliche Fassung, ergänzt um Kadcyla und präzisiert, dass es sich um eine Empfehlung handelt) - Der Pharmakonzern Roche hat für sein Krebsmedikament Polivy (Polatuzumab) eine positive Empfehlung für eine Zulassung in Europa erhalten. Der Ausschuss CHMP der Europäischen Medizinalbehörde EMA habe Polivy für die Behandlung einer bestimmten Form des grossen B-Cell Lymphoms, einer seltenen Krebserkrankung der weissen Blutkörper, zur Zulassung empfohlen, teilte Roche am Freitag mit. Die Empfehlung gelte für Polivy in Kombination mit Bendamustine und Mabthera.