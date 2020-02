Roche erreicht in Alzheimer-Studie mit Gantenerumab Ziele nicht

Roche hat in seiner Alzheimer-Forschung einen Rücksetzer erlitten. So wurden in einer Phase II/III-Studie mit dem Prüfkandidaten Gantenerumab die Ziele nicht erreicht, wie der Konzern am Montag mitteilte. In der Studie ging es um die Behandlung von Patienten, die an einer früh einsetzenden, vererbten Form der Alzheimer-Krankheit (AD) leiden.