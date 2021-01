Roche erreicht mit Augenmittel Faricimab Ziele in Phase-III-Studien

Roche hat mit seinem Augen-Kandidaten Faricimab in zwei Phase-III-Studien positive Resultate erzielt. In den beiden Studien TENAYA und LUCERNE wurde Faricimab bei Patienten eingesetzt, die an neovaskulärer oder "feuchter" altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) leiden, wie Roche am Montag mitteilte.