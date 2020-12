Roche erzielt positive Studien-Ergebnisse mit Faricimab bei Augenkrankheit

Der Pharmakonzern Roche hat mit seinem Produktkandidaten Faricimab in zwei Phase-III-Studien die gesteckten Ziele erreicht. In den Programmen YOSEMITE und RHINE wurde der Wirkstoff zur Behandlung von Patienten mit einem sogeannten diabetischem Makulaödem (DME) eingesetzt, wie Roche am Montag mitteilte.