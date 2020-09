Roche gibt neue Daten zur Wirksamkeit von Evrysdi bei SMA bekannt

Das erst kürzlich zugelassene Roche-Mittel Evrysdi hat sich auch in einer Nachbetrachtung nach zwei Jahren als wirksam erwiesen. Die mit dem Mittel behandelten Kinder, die an der schwersten Form der genetisch bedingten Spinalen Muskelatrophie (SMA Typ 1) leiden, haben zwischen dem ersten und dem zweiten Lebensjahr weitere motorische Fortschritte gemacht, teilte Roche am Montag mit.