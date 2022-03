Der Pharmakonzern Roche kündigte für den diesjährigen neurologischen Fachkongress AAN Ende April eine Vielzahl an Daten aus seinem steig wachsenden Portfolio an. Die Daten reichen vom MS-Mittel Ocrevus über Evrysdi bei spinaler Muskelatrophie bis hin zu den Forschungsprogrammen zur Alzheimer-Krankheit, kündigte der Konzern am Freitag an.